Giornata della salute mentale anche Porta san Giacomo si illumina di verde

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Bergamo si unisce alle 16 città che hanno accolto l’invito di Fondazione Progetto Itaca ETS are i propri monumenti diper accendere i riflettori sulla, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. Adrsi diè stataSanche, per l’occasione, si è trasformata in un simbolo di consapevolezza. Questo gesto rappresenta un segno di vicinanza con le persone affette da disturbi mentali, i loro familiari e tutte le Associazioni che operano per il loro benessere, in un’ottica di costruzione di una società più solidale e attenta alle esigenze di chi soffre.