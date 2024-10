G7: pastificio Spinosi partner Riunione ministri Salute, da anni in campo per stili vita sani (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Uno dei temi principali che verranno affrontati nella Riunione dei ministri della Salute del G7, oggi e domani ad Ancona, sarà la prevenzione lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla fase prenatale, attraverso strategie di prevenzione e la promozione di stili di vita sani. Il pastificio Spinosi, sensibile da anni proprio alla Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Uno dei temi principali che verranno affrontati nelladeidelladel G7, oggi e domani ad Ancona, sarà la prevenzione lungo tutto l'arco della, a partire dalla fase prenatale, attraverso strategie di prevenzione e la promozione didi. Il, sensibile daproprio alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masci incontra gli stakeholders in vista della riunione dei ministri del G7 : saranno 6 i giorni dei lavori - Si estendono i giorni dei lavori dei ministri e delegati del G7 a Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che ha incontrato gli stakeholders in vista dell'appuntamento che inizialmente era previsto per il 24 e 25 ottobre e ora invece durerà dal 22 al 27 ottobre con altri due... (Ilpescara.it)

Masci incontra gli stakeholders in vista della riunione dei ministri del G7 : saranno 6 i giorni dei lavori - La riunione ministeriale del G7 di Pescara, inizialmente prevista per due giorni (24 e 25 ottobre), trasformerà Pescara nella città della cooperazione per ben sei giorni, dal 22 al 27 ottobre prossimi, con altri due appuntamenti di assoluto prestigio: oltre al G7 Italia Sviluppo, che si... (Ilpescara.it)

G7 : Tajani presiede riunione ministri Esteri a Ny - focus su crisi internazionali - La sicurezza, la stabilità e la prosperità dell?Africa sono al centro dell?agenda della presidenza italiana del G7?. ?Ho voluto ribadire la preoccupazione del Governo italiano per l?aggravarsi della spirale di violenza in Medio Oriente. Circa le principali questioni regionali, infine, il Ministro Tajani ha sollevato il tema della situazione politica e umanitaria in Venezuela. (Calcioweb.eu)