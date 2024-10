Fiorentina, Gudmundsson prosciolto da tutte le accuse: le ultime (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce con l’assoluzione la vicenda legale di Albert Gudmundsson in Islanda: possibile il ricorso per il calciatore della Fiorentina, ma al momento Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: come riportato da Firenzeviola, la corte islandese ha prosciolto Albert Gudmundsson da tutte le accuse a suo carico. Il calciatore islandese era accusato di cattiva condotta sessuale Calcionews24.com - Fiorentina, Gudmundsson prosciolto da tutte le accuse: le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce con l’assoluzione la vicenda legale di Albertin Islanda: possibile il ricorso per il calciatore della, ma al momento Sospiro di sollievo in casa: come riportato da Firenzeviola, la corte islandese haAlbertdalea suo carico. Il calciatore islandese era accusato di cattiva condotta sessuale

