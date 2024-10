Coldiretti, produzione in netto recupero e vendemmia alle battute finali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 - Dopo un autunno molto piovoso, la stagione viticola è iniziata ad aprile, con un germogliamento in linea con l'anno precedente, lievemente anticipato in alcune zone. – si legge nel rapporto di Assoenologi, Unione Italiana Vini e Ismea - Le temperature primaverili miti hanno evitato il rischio di gelate, permettendo una crescita rapida delle piante e anticipando le fasi fenologiche della vite, evidenziando una buona fertilità. I mesi di maggio e giugno sono stati segnati da frequenti piogge, che hanno reso necessari numerosi interventi per proteggere le colture dalle malattie fungine, con un'attenzione particolare alla Peronospora, che però non ha avuto un impatto significativo. Le piogge hanno anche aiutato a creare riserve idriche, ma hanno occasionalmente causato problemi all'allegagione di alcune varietà sensibili ai fenomeni di acinellatura. Lanazione.it - Coldiretti, produzione in netto recupero e vendemmia alle battute finali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 - Dopo un autunno molto piovoso, la stagione viticola è iniziata ad aprile, con un germogliamento in linea con l'anno precedente, lievemente anticipato in alcune zone. – si legge nel rapporto di Assoenologi, Unione Italiana Vini e Ismea - Le temperature primaverili miti hanno evitato il rischio di gelate, permettendo una crescita rapida delle piante e anticipando le fasi fenologiche della vite, evidenziando una buona fertilità. I mesi di maggio e giugno sono stati segnati da frequenti piogge, che hanno reso necessari numerosi interventi per proteggere le colture dmalattie fungine, con un'attenzione particolare alla Peronospora, che però non ha avuto un impatto significativo. Le piogge hanno anche aiutato a creare riserve idriche, ma hanno occasionalmente causato problemi all'gagione di alcune varietà sensibili ai fenomeni di acinellatura.

