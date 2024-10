Bonus Natale 2024 di 100 euro: come richiederlo, requisiti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per il Bonus Natale 2024 sono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. L’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) è a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E di oggi, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il Bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time). Lapresse.it - Bonus Natale 2024 di 100 euro: come richiederlo, requisiti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per ilsono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. L’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/) è a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcunidi reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E di oggi, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus Natale 100 euro con la tredicesima - i tre requisiti per averlo in busta paga - Il bonus non è automatico ma il dipendente deve farne esplicita richiesta e presentare una autocertificazione. La richiesta può essere presentata anche da chi conduce un “lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente”. Bonus Natale in base ai giorni di lavoro Il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, ... (Quifinanza.it)

Bonus Natale 2024 : autocertificazione - tassazione e pagamento. Prime istruzioni Agenzia entrate - Leggi tutti gli esclusi dal bonus natale 2024 Bonus Natale 2024 esentasse La buona notizia è che, chi riceverà il bonus, non se lo vedrà tassare. Spiega infatti che: il nucleo familiare sussiste qualora, alternativamente, l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure ... (Leggioggi.it)

Bonus Natale da 100 euro : chi può richiederlo e come fare domanda - Come fare domanda Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una attestazione scritta di avere diritto, “indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare” monogenitoriale. In risposta alle osservazioni pervenute in queste settimane, l’Agenzia precisa che le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono ... (Ilfaroonline.it)