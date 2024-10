Anora di Sean Baker dal 7 novembre al cinema!

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)didal 7al! Dopo essere stato premiato con la prestigiosa Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, arriva neiitaliani dal 7il nuovo film diretto dal regista(Un sogno chiamato Florida, Red Rocket) intitolatodetta Ani – interpretata dalla brillante Mikey Madison, già apparsa in Once Upon a Time in Hollywood – è una ballerina erotica americana di origine russa esperta in lap dance che porta i clienti nei privé offrendo loro servizi extra a pagamento. Un giorno nel locale dove lavora arriva Ivan (Mark Eydelshteyn), un ragazzo russo che pare entusiasta di lei e dei suoi molti talenti. Il giorno dopo Ivan la invita a casa sua, e Ani scopre con meraviglia che il ragazzo vive in una lussuosa villa ed è figlio unico di un oligarca multimiliardario.