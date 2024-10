Affari Tuoi, Alessia dalla Calabria loda il gluteo di De Martino e lo imbarazza (VIDEO) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il siparietto ad Affari Tuoi tra Alessia dalla Calabria e il conduttore Stefano De Martino L'articolo Affari Tuoi, Alessia dalla Calabria loda il gluteo di De Martino e lo imbarazza (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Affari Tuoi, Alessia dalla Calabria loda il gluteo di De Martino e lo imbarazza (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il siparietto adtrae il conduttore Stefano DeL'articoloildi Dee lo) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaffe di De Martino ad Affari Tuoi : sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore - A sbagliare, però, non è stata la concorrente né il Dottore, ma Stefano De Martino. The post Gaffe di De Martino ad Affari Tuoi: sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore appeared first on Davide Maggio. 000 euro, ennesima vincita di un’edizione di Affari Tuoi alquanto fortunata per i concorrenti. (Davidemaggio.it)

Affari Tuoi - Alessia vince e stuzzica Stefano : «Ci vuole un gluteo come il tuo» - » Alla seconda chiamata, Pasquale ha offerto appena 9. Tuttavia, la partita è iniziata maluccio, visto che sono sfumati subito i montepremi da 300. 000 euro, ha fatto i salti di gioia, abbracciando il conduttore. 000 e 100. Quando il dottore si è fatto sentire, Alessia ne ha approfittato per tentare di ipnotizzarlo. (Tvpertutti.it)

Affari Tuoi - Alessia vince e stuzzica Stefano : ‘ci vuole un gluteo come il tuo' - «Ho dovuto sempre sudare. La donna, infatti, ha stuzzicato un po' il conduttore e ha tentato persino di ipnotizzare il dottore! Alessia, dalla Calabria: «Ho dovuto sempre sudare» Alessia viene dalla Calabria, per la precisione da Cosenza, ma è originaria di Rossano Calabro, una cittadina sullo Ionio. (Tvpertutti.it)