Tennis: Torneo Wuhan. Bronzetti ko al secondo turno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La romagnola cede al terzo set contro la cinese Xinyu Wang. Wuhan (CINA) - Entrata in tabellone come lucky loser al posto della spagnola Paula Badosa, Lucia Bronzetti è uscita di scena al secondo turno nel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo par Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Bronzetti ko al secondo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La romagnola cede al terzo set contro la cinese Xinyu Wang.(CINA) - Entrata in tabellone come lucky loser al posto della spagnola Paula Badosa, Luciaè uscita di scena alnel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo par

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Wuhan - Lucia Bronzetti cede a Wang Xinyu in tre set nel secondo turno - Battuta che funziona nel tennis di Lucia e il 6-4 è la logica conseguenza. Nel terzo set Wang scappa nuovamente nel punteggio, piazzando il colpo nel quarto game (3-1). Peccato per Lucia Bronzetti. Nel secondo set il rendimento con questo fondamentale cala sensibilmente e Wang inizia a fare terra di conquista. (Oasport.it)

Bronzetti-Wang oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - . PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Wang scenderanno in campo oggi, mercoledì 9 ottobre, come 3°match dalle 05:00 italiane. Ora un match in cui parte sfavorita contro la tennista di casa, ma Lucia può giocarsela. Garantita pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). (Sportface.it)

Bronzetti-Wang in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - Garantita pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Wang scenderanno in campo mercoledì 9 ottobre come 3°match dalle 05:00 italiane. (Sportface.it)