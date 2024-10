Quotidiano.net - Pichetto, a fine ottobre risultati Piattaforma per nucleare

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Per ladisono attesi idel lavoro dellaper ilsostenibile. Le conclusioni saranno la base per la strategia del governo per il". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera sulla politica del governo sul. "Puntiamo su tecnologie molto diverse da quelle del passato - ha aggiunto-: i piccoli reattori modulari (Smr) e ilavanzato di 4/a generazione (Amr)". Secondo, "ilnon sarà in antagonismo con le rinnovabili, ma di supporto, data la loro intermittenza".