Palermo, bimba di un anno ricoverata in overdose da hashish: troppi casi, scatta protocollo preventivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La piccola è stata accompagnata in pronto soccorso dai genitori secondo i quali la bimba avrebbe assunto la droga dopo averla rinvenuta per caso in strada e averla raccolta e portata alla bocca. I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine ma il caso non è isolato e a Palermo è scattato uno specifico protocollo di emergenza preventivo. Fanpage.it - Palermo, bimba di un anno ricoverata in overdose da hashish: troppi casi, scatta protocollo preventivo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La piccola è stata accompagnata in pronto soccorso dai genitori secondo i quali laavrebbe assunto la droga dopo averla rinvenuta per caso in strada e averla raccolta e portata alla bocca. I sanitari hallertato le forze dell'ordine ma il caso non è isolato e ato uno specificodi emergenza

