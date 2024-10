LIVE Sinner-Shelton, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco si comincia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.26 Sinner e Shelton si affrontarono proprio agli ottavi nell’edizione 2023 a Shanghai. Si impose l’americano al termine di un match combattuto per 2-6, 6-3, 7-6 (5). Oggi dunque l’occasione della rivincita per il n.1 al mondo. 6.23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Shelton, ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton. Quinto confronto diretto tra i due giovani tennisti, con l’altoatesino che guida 3-1 dopo aver perso proprio nella passata edizione del torneo cinese, peraltro a LIVEllo di ottavi di finale. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Daniil Medvedev. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco si comincia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.26si affrontarono proprio agli ottavi nell’edizione 2023 a. Si impose l’americano al termine di un match combattuto per 2-6, 6-3, 7-6 (5). Oggi dunque l’occasione della rivincita per il n.1 al mondo. 6.23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, ottavi di finale del Masters 1000 di. Buonasera e benvenuti nellatestuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 ditra Jannike l’americano Ben. Quinto confronto diretto tra i due giovani tennisti, con l’altoatesino che guida 3-1 dopo aver perso proprio nella passata edizione del torneo cinese, peraltro allo di ottavi di finale. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Daniil Medvedev.

