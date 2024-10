La cardiochirurga che ha percorso 200 km per salvare una neonata: “Miracolosamente ci stava aspettando” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 200 km per salvare la vita di una bimba nata da poche ore. La cardiochirurga Ines Andriani ci ha raccontato la folle corsa contro il tempo che ha salvato la vita ad una neonata di Cosenza. Fanpage.it - La cardiochirurga che ha percorso 200 km per salvare una neonata: “Miracolosamente ci stava aspettando” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 200 km perla vita di una bimba nata da poche ore. LaInes Andriani ci ha raccontato la folle corsa contro il tempo che ha salvato la vita ad unadi Cosenza.

