Intercettazioni, il Senato approva la stretta. Scarpinato: “Atto politico della maggioranza, indebolisce il contrasto alla criminalità” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Senato ha approvato la nuova stretta alle Intercettazioni telefoniche. Palazzo Madama ha dato il via libera al disegno di legge presentato da Pierantonio Zanettin, esponente di Forza Italia: prevede di limitare gli ascolti al massimo per una durata totale 45 giorni, con proroghe possibili solo quando dalle captazioni emergono nuovi elementi in quel determinato lasso di tempo. A votare sì alla stretta sono stati 83 Senatori, con 49 contrari e un astenuto. Oltre al centrodestra, anche Italia viva si è espresso a favore del provvedimento. Fortemente contrarie le opposizioni alla Camera, a cominciare dai 5 stelle. Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, il Senato approva la stretta. Scarpinato: “Atto politico della maggioranza, indebolisce il contrasto alla criminalità” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilhato la nuovaalletelefoniche. Palazzo Madama ha dato il via libera al disegno di legge presentato da Pierantonio Zanettin, esponente di Forza Italia: prevede di limitare gli ascolti al massimo per una durata totale 45 giorni, con proroghe possibili solo quando dalle captazioni emergono nuovi elementi in quel determinato lasso di tempo. A votare sìsono stati 83ri, con 49 contrari e un astenuto. Oltre al centrodestra, anche Italia viva si è espresso a favore del provvedimento. Fortemente contrarie le opposizioniCamera, a cominciare dai 5 stelle.

