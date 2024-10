Velvetmag.it - Innovazione, due visionari a confronto: John Elkann ed Elon Musk

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi anni,edsono emersi come leadernel panorama globale dell’tecnologica e industriale. Pur provenendo da contesti molto diversi, entrambi hanno influenzato settori chiave come quello automobilistico, aerospaziale e tecnologico.è il presidente della Exor, holding di controllo della famiglia Agnelli, e di società come Stellantis e Ferrari. Nato in una famiglia con una lunga tradizione imprenditoriale,ha sempre cercato di bilanciare la continuità della tradizione con la necessità di innovare. La sua leadership in Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Group, ha dimostrato la sua capacità di trasformare aziende tradizionali in soggetti competitivinel panorama globale.conversa condurante l’Italian Tech Week Torino 2021.