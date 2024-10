I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari, Elly Schlein si concede una serata di evasione dalla politica per rappare sul palco di Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop.   E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago    Agi.it - I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari,si concede una serata di evasione dalla politica perre suldi Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop.   E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago   Â

