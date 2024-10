Governo, Crosetto: “Gelo con Meloni? Ci sentiamo tutti i giorni, totale sintonia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato, con un post sul suo profilo X, alle voci secondo cui il suo rapporto con Giorgia Meloni sarebbe incrinato. “Mi scuso ma il giornalismo italiano è così. Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito il Gelo con la Premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato Gelo. Come sempre, ci sentiamo più volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e con totale sintonia sui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme”, scrive Crosetto. Lapresse.it - Governo, Crosetto: “Gelo con Meloni? Ci sentiamo tutti i giorni, totale sintonia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guidoha replicato, con un post sul suo profilo X, alle voci secondo cui il suo rapporto con Giorgiasarebbe incrinato. “Mi scuso ma il giornalismo italiano è così. Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito ilcon la Premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato. Come sempre, cipiù volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e consui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme”, scrive

