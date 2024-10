Fratellini abbandonati e trovati in strada con morsi di topo e bruciature di sigarette: la madre condannata a dieci anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) dieci anni di carcere. Una serie di maltrattamenti da vero e proprio film dell'orrore. Le vittime sono due bambini di 6 e 4 anni, la madre, Jessika A., è una donna di etnia rom di appena 26 anni. Secondo i magistrati i piccoli, nati da una relazione della donna con un uomo residente in Francia Romatoday.it - Fratellini abbandonati e trovati in strada con morsi di topo e bruciature di sigarette: la madre condannata a dieci anni Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di carcere. Una serie di maltrattamenti da vero e proprio film dell'orrore. Le vittime sono due bambini di 6 e 4, la, Jessika A., è una donna di etnia rom di appena 26. Secondo i magistrati i piccoli, nati da una relazione della donna con un uomo residente in Francia

“Ustionati - affamati e frustati con cavi elettrici” - 10 anni alla madre che torturava i suoi bimbi di 4 e 6 anni - Dava un pezzo di pane al giorno sia ai bambini che a me”. Le indagini hanno permesso di stabilire che erano stati ustionati con l’acqua bollente picchiati con dei bastoni e frustati con cavi elettrici. Suo padre mi diceva che avrebbe tagliato i miei figli a pezzi. L’imputata – come riportato da La Repubblica – ha provato a difendersi in aula dicendo di essere stata anche lei una vittima: “Avevo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Madre condannata a 10 anni a Roma - acqua bollente sui figli picchiati e denutriti : "Come i bimbi di Auschwitz" - Roma, madre condannata per aver seviziato e torturato i figli, la cui vita era a rischio anche per grave malnutrizione: cos'ha deciso il Tribunale. (Notizie.virgilio.it)

Torturati con acqua bollente e morsi dai topi : madre abusava di figli di 4 e 6 anni - Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di sette anni, ma la gravità delle accuse ha spinto i giudici a infliggere una condanna più severa. Per sopravvivere, i piccoli erano stati costretti a mangiare terra. Durante l’indagine, è stato scoperto che i bambini venivano picchiati regolarmente con bastoni e cavi elettrici, ustionati con acqua bollente, e lasciati a se stessi in una casa ... (Thesocialpost.it)