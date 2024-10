Dengue in Toscana, l’Ordine dei medici: “L’unica arma di difesa è la disinfestazione” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FIRENZE – Dengue, dopo i tre casi di malattia registrati nei giorni scorsi a Sesto Fiorentino a parlare è Pierluigi Blanc, infettivologo dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Firenze: “L’unica arma di prevenzione che abbiamo contro la Dengue è la lotta alle zanzare, per questo è importante diagnosticare subito i casi per attivare il prima possibile la disinfestazione ambientale a tambur battente ed eliminare gli insetti vettori di trasmissione del virus”. Dei 3 casi di Sesto Fiorentino, 2 sono “di ‘importazione’ di due donne che erano state a Fano, dove c’è un’epidemia importante, e uno ‘autoctono’, un uomo che vive con loro e che verosimilmente è stato punto da una zanzara tigre che aveva punto prima le due donne”. Corrieretoscano.it - Dengue in Toscana, l’Ordine dei medici: “L’unica arma di difesa è la disinfestazione” Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FIRENZE –, dopo i tre casi di malattia registrati nei giorni scorsi a Sesto Fiorentino a parlare è Pierluigi Blanc, infettivologo deldei, chirurghi e odontoiatri di Firenze: “di prevenzione che abbiamo contro laè la lotta alle zanzare, per questo è importante diagnosticare subito i casi per attivare il prima possibile laambientale a tambur battente ed eliminare gli insetti vettori di trasmissione del virus”. Dei 3 casi di Sesto Fiorentino, 2 sono “di ‘importazione’ di due donne che erano state a Fano, dove c’è un’epidemia importante, e uno ‘autoctono’, un uomo che vive con loro e che verosimilmente è stato punto da una zanzara tigre che aveva punto prima le due donne”.

