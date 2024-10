A Melizzano apre il nuovo spazio performativo della Fondazione Pietà de’ Turchini

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, dalle ore 17.00, lade’inaugura a(BN), in Contrada Biffali, RE. CREA. Residenza Creativa, uncentroimmerso nel suggestivo paesaggio del Parco Regionale del Taburno Camposauro. Pensato per artisti, ricercatori e operatori culturali, RE. CREA. offre un luogo dove sviluppare progetti artistici a stretto contatto con la natura. La serata inaugurale sarà curata dall’artista Roberto Pugliese, figura di rilievo nel panorama internazionaleSound Art, noto per le sue installazioni che uniscono suono e tecnologia, esplorando le relazioni tra ambiente, musica e percezione umana. Il progetto, reso possibile grazie al contributoDirezione Generale Spettacolo del MinisteroCultura, rappresenta untassello nell’impegnoper la promozione delle arti performative.