Quattro stranieri occupano uno stabile, sgomberati dalla Polizia (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso 4 ottobre la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato Quattro cittadini tunisini per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti presso uno stabile da ristrutturare, in quanto era stata segnalata al 112 la presenza di persone estranee Modenatoday.it - Quattro stranieri occupano uno stabile, sgomberati dalla Polizia Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso 4 ottobre ladi Stato di Carpi ha denunciatocittadini tunisini per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti presso unoda ristrutturare, in quanto era stata segnalata al 112 la presenza di persone estranee

"In quattro anni siamo passati da due a venti dipendenti". L'inarrestabile crescita della caffetteria scandinava di Milano - L’affluenza è altissima, «circa 400/500 persone al giorno: tra queste, ce ne saranno 3 o 4 al massimo che si lamentano per il prezzo o l’offerta diversa». 50 euro, «ma in futuro vorremmo toglierlo e lasciare solo il doppio, che è il modo più completo e giusto per degustare un buon caffè, come si fa ... (Gamberorosso.it)

Sorpresi all'interno di uno stabile abbandonato - denunciati quattro giovani - Hanno notato, anche grazie alle segnalazioni di alcuni residenti della zona, un edificio all'apparenza disabitato e frequentato invece da un gruppo di giovani. . . . Così, all'alba di giovedì 26 settembre, i carabinieri di Mesola, si sono recati nella frazione di Massenzatica in piazza Vittorio ... (Ferraratoday.it)

AAA vendesi casa della salute : oltre quattro milioni di euro per lo stabile in strada Amelia-Giove - La casa della salute di Amelia è in vendita. L’annuncio è pubblicato sul portale di una importante agenzia immobiliare con tanto di foto, planimetrie e informazioni dettagliate sulla storia dello stabile. Oltre, ovviamente, alla richiesta economica: il prezzo di vendita è di 4 milioni e 150mila... (Ternitoday.it)