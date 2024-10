Inter-news.it - Okoye rivela: «Con l’Inter c’è stata una trattativa concreta. Poi altra scelta»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Madukahato chesensibilmente vicina a chiudere per il suo acquisto nella finestra estiva di calciomercato. Alla fine i nerazzurri hanno deciso di virare su Josep Martinez. LA CONFESSIONE – Madukaha confermatoesse delnei suoi confronti nel corso dell’ultima finestra estiva di calciomercato. Il portiere dell’Udinese non è stato solo seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra in vista di un possibile affondo in estate, ma è anche stato molto vicino ai meneghini nell’ultima sessione di mercato. Così ha parlato l’estremo difensore dei friulani a Transfermarkt: «Era una cosae ha suscitato anche parecchio scalpore. L’Udinese voleva 15 milioni di euro: c’è stato un po’ di andirivieni, mi sentivo in vantaggio per un po’ ma alla fine laè toccata su Josep Martínez del Genoa».