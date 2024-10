Maddie McCann, Christian Brueckner assolto: uscirà di prigione. Il compagno di cella: «Mi ha confessato il rapimento» (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner, per anni sospettato di essere il carnefice della piccola Maddie, la bimba scomparsa all'età di tre anni, il 3 maggio 2007, mentre si trovava in Portogallo Leggo.it - Maddie McCann, Christian Brueckner assolto: uscirà di prigione. Il compagno di cella: «Mi ha confessato il rapimento» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 8 ottobre 2024), per anni sospettato di essere il carnefice della piccola, la bimba scomparsa all'età di tre anni, il 3 maggio 2007, mentre si trovava in Portogallo

Chiesti 15 anni per Christian Brueckner - l’uomo sospettato di aver rapito Maddie McCann : “E’ uno stupratore seriale” - L’ex compagno di cella ha infine aggiunto: “Mi ha chiesto se il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sottoterra”. Brueckner non alla sbarra per il rapimento della McCann ma per reati che avrebbe comunque commesso sempre in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Il pubblico ministero Ute ... (Ilfattoquotidiano.it)

Chiesti 15 anni per Christian Brueckner : il sospettato nel caso di Maddie McCann è accusato di stupro - Continua a leggere . L'accusa ha chiesto una condanna a 15 anni per stupro e abusi, anche su minori. Christian Brueckner, il 47enne tedesco sospettato di aver rapito Madeleine McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, e mai ritrovata, sta affrontando un processo in ... (Fanpage.it)

Maddie McCann - la confessione di Christian Brueckner al compagno di cella - Il 47enne tedesco, che ha sempre negato le accuse di violenza sessuale e negato anche il coinvolgimento nella scomparsa di Madeleine, attualmente è detenuto per lo stupro di una turista americana. Alcuni testimoni avrebbero riconosciuto il suo camper vicino al resort. Cosa ha raccontato Christian ... (Tvzap.it)