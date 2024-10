Libano, allarme massimo italiani Unifil (Di martedì 8 ottobre 2024) 17.30 Una quarantina di veicoli militari israeliani si sono ammassati nei pressi della base delle foze di peacekeeping dell'Unifil a Maroun al-Ras, nel Libano meridionale, dove è presente anche il contingente italiano. Lo riporta l'emittente al-Jazeera. Il ministro degli Esteri Tajani ha avuto un colloquio col suo omologo israeiano Katz al quale ha chiesto di garantire la sicurezza al contingente Unifil Intanto la situazione delle nostre basi oscilla tra il livello 2 e il livello 3 di allarme,che è il livello più alto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 17.30 Una quarantina di veicoli militari israeliani si sono ammassati nei pressi della base delle foze di peacekeeping dell'a Maroun al-Ras, nelmeridionale, dove è presente anche il contingente italiano. Lo riporta l'emittente al-Jazeera. Il ministro degli Esteri Tajani ha avuto un colloquio col suo omologo israeiano Katz al quale ha chiesto di garantire la sicurezza al contingenteIntanto la situazione delle nostre basi oscilla tra il livello 2 e il livello 3 di,che è il livello più alto.

