La propensione a non distinguere tra fatti e finzione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi vorremmo ricordare uno studio che ha da poco compiuto dieci anni dalla sua data di pubblicazione originale, e di cui in Italia (curiosamente) si è sempre parlato poco. Lo studio, pubblicato a novembre 2013 su Cognitive Science e firmato da autori di diverse provenienze, dalla Boston University a quelle di Hong Kong e Harvard, s’intitola: Judgments About Fact and Fiction by Children From Religious and Nonreligious Backgrounds Che in italiano potremmo tradurre (parafrasando) come: La fiducia selettiva dei bambini: l’influenza delle credenze religiose sulla distinzione tra realtà e fantasia Lo studio di Corriveau, Chen e Harris si occupa di indagare la fiducia selettiva dei bambini di età prescolare nell’apprendimento da testimonianze esterne, ovvero quanto più inclini siano al credere a una storia sulla base del tipo di educazione che hanno ricevuto.