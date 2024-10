Lettera43.it - Fincantieri, Vard costruirà una commissioning service vessel per Navigare Capital Partners

(Di martedì 8 ottobre 2024), controllata norvegese del Gruppoe tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di unaoperationper. Questo accordo, realizzato in stretta collaborazione con Norwind Offshore, è frutto della lunga collaborazione dicon entrambe le società e rappresenta la prima opzione esercitata dal contratto firmato a marzo 2024. Oltre a questo accordo,s hanno concordato altre due opzioni, la prima delle quali potrà essere esercitata entro fine anno, e la seconda nel 2025. La nave sarà dotata di tecnologie avanzate e avrà un’elevata efficienza operativa e logistica La nuova unità, basata sul design4 19, sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere dia Vung Tau, in Vietnam.