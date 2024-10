Secoloditalia.it - Esplode il cellulare in carica sul divano: il rogo stermina una famiglia di 4 persone. La tragedia a Siviglia

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’esplosione della batteria di un telefonoche si stavando su unha scatenato l’incendio che ha provocato una vera e propria strage in: sono morti infatti padre, madre e due figli di 16 e 20 anni. Ilsi è verificato domenica 5 ottobre a Guillena, in provincia di. La Guardia Civil è giunta alla conclusione che sia stata ilad aver provocato l’incendio alla fine dell’ispezione tecnica oculare all’all’interno della casa. Come ricostruisce il Diario di, secondo le prime indagini la pista investigativa aveva ipotizzato, inizialmente, che a provocare ilfosse stato un monopattino elettrico che era in. Questa ipotesi, però, è stata scartata. La batteria delè esplosa mentre questo era insu unche ha preso fuoco.