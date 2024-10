Atp Shanghai, Djokovic travolge Cobolli e vola agli ottavi (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). Il serbo, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, domina l'azzurro Flavio Cobolli, numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novakavanzadi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.995.555 dollari). Il serbo, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, domina l'azzurro Flavio, numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora.

