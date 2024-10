Ascolti TV ieri: Affari Tuoi record, Amadeus risale. Insinna meglio di Balivo (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli Ascolti TV di ieri lunedì 7 ottobre 2024 hanno segnato un nuovo record per Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino che ha infranto un nuovo trionfo in termini di valori assoluti. Con un totale di 5.687.000 telespettatori e una share del 26,24%, il gioco dei pacchi si avvicina sempre più alla soglia dei 6 milioni di spettatori, un traguardo impressionante considerando che siamo ancora nel mese di ottobre. Registrato picco di 7.127.000 spettatori con il 33,6% di share. Questo risultato supera il precedente record di 5.447.000 telespettatori (26%) registrato lunedì 30 settembre 2024. De Martino sembra destinato a portare Affari Tuoi a livelli ancora più alti nelle prossime settimane. Il record in share rimane quello del 6 ottobre 2024, quando il programma ha raggiunto il 27,2%, seguito dal 26,4% ottenuto sia il 26 settembre che venerdì 4 ottobre. Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri: Affari Tuoi record, Amadeus risale. Insinna meglio di Balivo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 8 ottobre 2024) GliTV dilunedì 7 ottobre 2024 hanno segnato un nuovopercondotto da Stefano De Martino che ha infranto un nuovo trionfo in termini di valori assoluti. Con un totale di 5.687.000 telespettatori e una share del 26,24%, il gioco dei pacchi si avvicina sempre più alla soglia dei 6 milioni di spettatori, un traguardo impressionante considerando che siamo ancora nel mese di ottobre. Registrato picco di 7.127.000 spettatori con il 33,6% di share. Questo risultato supera il precedentedi 5.447.000 telespettatori (26%) registrato lunedì 30 settembre 2024. De Martino sembra destinato a portarea livelli ancora più alti nelle prossime settimane. Ilin share rimane quello del 6 ottobre 2024, quando il programma ha raggiunto il 27,2%, seguito dal 26,4% ottenuto sia il 26 settembre che venerdì 4 ottobre.

