Al Kilometro Rosso 3.000 giovani ciclisti: nel weekend la 2ª edizione dell’Innovation MTBike (Di martedì 8 ottobre 2024) Stezzano. Al Kilometro Rosso Innovation District si torna a pedalare. Si svolgerà nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre la seconda edizione dell’Innovation MTBike, evento promosso da Confindustria Bergamo e organizzato da Map Comunicazione e Vanotti Cycling Team, la squadra dell’ex professionista almennese Alessandro Vanotti. Tre giorni all’insegna di sport, divertimento e condivisione che porteranno all’interno del parco 3.000 giovani ciclisti, oltre agli imprenditori che sabato mattina apriranno il weekend con la non-competitiva, che partirà alle 9:30 (con iscrizioni da un’ora prima). Alle 15:00 di sabato, con ritrovo alle 13:30, i Primi Sprint Strada (categoria giovanissimi FC1, G1, G2, G3, G4, G5 e G6), poi la domenica il ritrovo alle 7.30 con inizio gara delle categorie giovanissimi alle 9: in programma l’ultima prova del Circuito Orobie Junior Cup 2024. Bergamonews.it - Al Kilometro Rosso 3.000 giovani ciclisti: nel weekend la 2ª edizione dell’Innovation MTBike Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Stezzano. AlInnovation District si torna a pedalare. Si svolgerà neldi sabato 12 e domenica 13 ottobre la seconda, evento promosso da Confindustria Bergamo e organizzato da Map Comunicazione e Vanotti Cycling Team, la squadra dell’ex professionista almennese Alessandro Vanotti. Tre giorni all’insegna di sport, divertimento e condivisione che porteranno all’interno del parco 3.000, oltre agli imprenditori che sabato mattina apriranno ilcon la non-competitiva, che partirà alle 9:30 (con iscrizioni da un’ora prima). Alle 15:00 di sabato, con ritrovo alle 13:30, i Primi Sprint Strada (categoriassimi FC1, G1, G2, G3, G4, G5 e G6), poi la domenica il ritrovo alle 7.30 con inizio gara delle categoriessimi alle 9: in programma l’ultima prova del Circuito Orobie Junior Cup 2024.

