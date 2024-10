Violenta rissa tra stranieri con bastoni e coltelli; giovane ricoverato al Goretti in gravi condizioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una drammatica aggressione quella avvenuta ieri, all’interno del parcheggio coperto di via Isonzo, nei pressi del supermercato situato all’incrocio con via Gaeta, a Latina. L’episodio ha visto coinvolti diversi stranieri provenienti dal Sud-Est asiatico, che si sono scontrati in una Violenta rissa, trasformando un tranquillo pomeriggio in una scena di caos e pericolo. Dalle Urla ai Colpi: La Violenza Degenera Tutto è iniziato con una discussione animata tra i partecipanti, che ben presto è degenerata: le urla hanno attirato l’attenzione dei clienti del supermercato e dei passanti, facendo scattare l’allarme. Subito dopo sono iniziati gli scontri fisici e sono comparsi bastoni e un coltello. La violenza ha continuato ad aumentare senza controllo, fino a quando alcuni passanti, preoccupati per quanto stava accadendo, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una drammatica aggressione quella avvenuta ieri, all’interno del parcheggio coperto di via Isonzo, nei pressi del supermercato situato all’incrocio con via Gaeta, a Latina. L’episodio ha visto coinvolti diversiprovenienti dal Sud-Est asiatico, che si sono scontrati in una, trasformando un tranquillo pomeriggio in una scena di caos e pericolo. Dalle Urla ai Colpi: La Violenza Degenera Tutto è iniziato con una discussione animata tra i partecipanti, che ben presto è degenerata: le urla hanno attirato l’attenzione dei clienti del supermercato e dei passanti, facendo scattare l’allarme. Subito dopo sono iniziati gli scontri fisici e sono comparsie un coltello. La violenza ha continuato ad aumentare senza controllo, fino a quando alcuni passanti, preoccupati per quanto stava accadendo, hanno chiamato il numero unico di emergenza.

