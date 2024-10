Un errore blu vendere Chiesa peraltro a quella cifra ridicola È colpa di Thiago Motta o di Giuntoli?

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi ha svenduto? All’indomani del quarto pareggio in campionato sorge una domanda: siamo sicuri che la Juventus abbia fatto bene a cedere Federico? Non sarà un fenomeno,. Non sarà Roberto Baggio, per intenderci. Possiamo però dire che in un frangente è stato considerato il miglior calciatore italiano. Un giocatore che può assumere più ruoli, l’esterno destro d’attacco, l’esterno sinistro, la seconda punta, il falso nueve (Ricordate Juve Chelsea nella stagione 2021-2022?). Un giocatore di strappi che in certe partite, comedi ieri con il Cagliari, avrebbe fatto la differenza al posto Mbangula, ad esempio.crea la superiorità numerica, apre le difese avversarie. Con Conceiçao e Vlahovic sarebbe stato un eccellente tridente d’attacco.