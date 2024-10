Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2024 ore 19:30

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare quadrati in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina si sta in fila in uscita dalla città sullaFiumicino dal viadotto della Magliana al Raccordo Anulare per un incidente chiuso viale Palmiro Togliatti tra Viale deinisti e via Santino in questa di inevitabili ripercussioni per iled è chiusa per accertamenti tecnici sulle alberature via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana ci spostiamo su via del Foro Italico dalla tangenziale Code in prossimità dei lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni lavori Poi questa notte nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti ma per i dettagli di queste le altre ...