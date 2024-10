Star di OnlyFans denunciata dalla Finanza: “Evasione da un milione e mezzo di euro” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Varese - La residenza era Svizzera, ma il domicilio fiscale era a Cassano Magnago (Varese). Per questo donna con svariate centinaia di estimatori che seguivano (pagando) i suoi contenuti per adulti pubblicati su OnlyFans è finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese. La donna, di origini romene, è stata denunciata per un'Evasione da un milione e mezzo di euro derivanti dagli abbonamenti pagati dai followers. L'attività svolta dalla Compagnia di Gallarate (Varese) ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Varese - La residenza era Svizzera, ma il domicilio fiscale era a Cassano Magnago (Varese). Per questo donna con svariate centinaia di estimatori che seguivano (pagando) i suoi contenuti per adulti pubblicati suè finita nel mirino della Guardia didel comando provinciale di Varese. La donna, di origini romene, è stataper un'da undiderivanti dagli abbonamenti pagati dai followers. L'attività svoltaCompagnia di Gallarate (Varese) ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate.

Ilgiorno.it - Star di OnlyFans denunciata dalla Finanza: “Evasione da un milione e mezzo di euro”

“Il festino in yacht, poi il tuffo in acqua e i salti mortali. Non è più riemersa”: Adriana Vieira, la modella star di Onlyfans muore annegata a Miami - Secondo un rapporto dell’autopsia del Dipartimento di Medicina Legale di Miami, la 31enne Adriana Vieira è morta per annegamento alla fine del mese scorso mentre nuotava nelle acque al largo di Key Biscayne durante una festa su uno yacht a noleggio. La donna è stata dichiarata morta al pronto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Da fruttivendolo a star di OnlyFans, la storia di un 45enne che ha cambiato vita - Denis Garzon faceva il fruttivendolo, ora è una star di OnlyFans. L’uomo, 45 anni e single, ha deciso di dare […] Continua a leggere Da fruttivendolo a star di OnlyFans, la storia di un 45enne che ha cambiato vita su Perizona.it . (Perizona.it)

Vicenza-choc, da fruttivendolo a star di Onlyfans a 45 anni: "Quanto guadagno con un video" - La storia di Denis Garzon è di quelle significative ed emblematiche di questi anni molto "fluidi", senza più certezze né punti di riferimento. La vita online non è però tutta rosa e fiori: "I video si vendono a 20 dollari (circa 18 euro) l'uno, ma è difficile costruirsi uno stipendio stabile". ... (Liberoquotidiano.it)