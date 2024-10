Simone Canestrell Una difesa moderna Pulizia e grinta

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024), personalità, ma anche estremanegli interventi e una brillantezza mentale abbagliante.i è il prototipo del centrale difensivo moderno e il Pisa ha la clamorosa fortuna di averlo tra le sue fila: la prestazione offerta dal numero 5 nella strepitosa vittoria conquistata con il Cesena è stata totale. Il difensore originario di Poggibonsi non soltanto "si è messo nel taschino" Cristian Shpendi, autentico spauracchio alla vigilia del fischio d’inizio: il centravanti albanese, arrivato al match da capocannoniere in coabitazione con Nicholas Bonfanti, ha avuto una sola opportunità dopo una decina di minuti e poi è stato annichilito dalla pressione nerazzurra.i è entrato anche in tutte le azioni che si sono concluse con il pallone in fondo al sacco bianconero.