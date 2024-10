Russia, attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato: “Cancellato tutto dai server, compresi i backup” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La notte del 7 ottobre, i servizi online di VGTRK sono stati sottoposti a un attacco hacker senza precedenti, lo ha comunicato la stessa tv pubblica russa dopo il blocco dei sistemi online. Ad essere colpiti sono stati i sistemi informatici, una fonte ha dichiarato: "Hanno cancellato tutto dai server, compresi i backup". Fanpage.it - Russia, attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato: “Cancellato tutto dai server, compresi i backup” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La notte del 7 ottobre, i servizi online di VGTRK sono stati sottoposti a un, lo ha comunicato la stessa tv pubblica russa dopo il blocco dei sistemi online. Ad essere colpiti sono stati i sistemi informatici, una fonte ha dichiarato: "Hanno cancellatodaii backup".

Il Cremlino : «Attacco hacker senza precedenti alla televisione di Stato» - L’emittente statale ha riconosciuto di essere stata attaccata ma ha dichiarato a Interfax che «non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica» e che «le trasmissioni radiofoniche e televisive hanno continuato a funzionare normalmente». La società , che possiede e ... (Lettera43.it)

Il blitz dei droni e l'attacco hacker : l'assalto ucraino alla Russia - Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio russo a Feodosia, in Crimea, in seguito a un attacco di droni ucraini. (Ilgiornale.it)

Il Cremlino : “Attacco hacker senza precedenti alla tv pubblica russa”. Canali non più visibili - Quello attaccato, vicino a Feodosia, è “il più grande terminal in Crimea per il trasferimento di prodotti petroliferi, che era usato, tra le altre cose, per soddisfare le necessità dell’esercito russo di occupazione”. In questo momento, stanno facendo enormi sforzi per superare le conseguenze”. ... (Ilfattoquotidiano.it)