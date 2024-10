Prato, inaugurato il nuovo Centro Comunale di Rilevazione per il censimento (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 - È stato aperto oggi il nuovo Centro Comunale di Rilevazione in piazza del Pesce 3, che fornisce ai cittadini un servizio di informazione e assistenza gratuita alla compilazione dei questionari relativi al censimento Istat. Sono infatti in arrivo per 5.700 famiglie pratesi le lettere dell’Istat per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024. Ad illustrare i contenuti dello sportello, gli orari di apertura e le tempistiche previste sono stati l'assessore ai Servizi al cittadino Diego Blasi e la coordinatrice dell’Ufficio Comunale censimento Elena Cappellini. Lanazione.it - Prato, inaugurato il nuovo Centro Comunale di Rilevazione per il censimento Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - È stato aperto oggi ildiin piazza del Pesce 3, che fornisce ai cittadini un servizio di informazione e assistenza gratuita alla compilazione dei questionari relativi alIstat. Sono infatti in arrivo per 5.700 famiglie pratesi le lettere dell’Istat per ilpermanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024. Ad illustrare i contenuti dello sportello, gli orari di apertura e le tempistiche previste sono stati l'assessore ai Servizi al cittadino Diego Blasi e la coordinatrice dell’UfficioElena Cappellini.

