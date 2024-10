Onlyfanser denunciata per un’evasione fiscale da 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È passata da poco più di milleal mese a diventare una star di OnlyFans con guadagni milionari che a più riprese aveva raccontato ai media. Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio, 29enne italiana di origini romene, è statadalla guardia di finanza perda 1,5di. Residente a Stabio, in Svizzera, ma con domicilioa Cassago Magnago, provincia di Varese, un dato che ha insospettito la guardia di finanza che ha voluto vederci chiaro. Mady Gio: «In un mese sono arrivata a guadagnare 170 mila» «Con una mia foto in Senza veli guadagno 40 o 50 dollari», aveva raccontato a Radio Deejay, «i migliori clienti spendono anche 7milaal mese. Nel mese migliore che ho fatto da quando sono su OnlyFans, ho guadagnato 170 mila».