Meteo, settimana di maltempo: a Pisa in arrivo forti piogge e temporali (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia”. E' quanto conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di, anche severo, in vista per l'Italia”. E' quanto conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara che spiega: “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice delnel corso di martedì

Pisatoday.it - Meteo, settimana di maltempo: a Pisa in arrivo forti piogge e temporali

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 ottobre: le regioni a rischio - Una nuova perturbazione arriva sull'Italia interessando da domani il nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì 7 ottobre una allerta meteo gialla su due regioni per rischio temporali.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Previsioni meteo Livorno: ancora piogge e maltempo, ma temperature in rialzo fino a 24 gradi - La breve pausa soleggiata del weekend lascerà il posto a una nuova fase di maltempo attesa nella prima parte della settimana a causa dell'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica. Come riportato da 3bmeteo.com, La nuvolosità sarà diffusa già nella giornata di lunedì 7 ottobre ma non ci... (Leggi la notizia)

Meteo: in Toscana nuova fase di forte maltempo. Poi arriva l’ottobrata. Ecco quando torna il caldo - Mari: poco mossi. Insomma l’autunno ha fatto davvero sul serio in Toscana, è entrato davvero a gamba tesa come del resto in tutta la Penisola. Venti: deboli-moderati meridionali. “Meteorologicamente parlando – spiega il Meteorologo Mattia Gussoni – l'ottobrata indica un periodo, tipico del mese di ... (Leggi la notizia)