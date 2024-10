Letizia Girolami trovata morta in un campo, fermato l'ex fidanzato della figlia: il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» (Di lunedì 7 ottobre 2024) fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna. Leggo.it - Letizia Girolami trovata morta in un campo, fermato l'ex fidanzato della figlia: il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nella notte per la morte di, 72 anni,senza vita in una FoianoChiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, exdonna.

"Colpita a morte con un bastone". Letizia Girolami uccisa - i sospetti sull'ex genero e il movente del delitto - Secondo gli inquirenti, Letizia Girolami sarebbe stata colpita al volto con un oggetto contundente, probabilmente un bastone che è stato successivamente ritrovato sul posto. Il 38enne, che risiede a Roma, in questo momento si trova in carcere.

Letizia Girolami - fermato un sospettato del presunto femminicidio : è l'ex della figlia

La psicoterapeuta Letizia Girolami trovata morta in un campo a Foiano della Chiana - fermato l'ex fidanzato della figlia - La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva in un casolare di Foiano della Chiana con il marito. Sarebbe l'ex fidanzato della figlia, la persona fermata per la morte di Letizia Girolami. La 72enne è stata trovata senza vita in un campo, a Foiano della Chiana