In Piemonte i cacciatori tornano a sparare: annullata la sospensione della caccia (Di lunedì 7 ottobre 2024) In Piemonte i cacciatori possono imbracciare nuovamente il fucile. Il Tar ha infatti accolto l’istanza di precisazione presentata dalla Regione Piemonte al decreto che il 3 ottobre aveva sospeso l’attività venatoria su tutto il territorio regionale.Quella che dunque al momento è vietata è la Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inpossono imbracciare nuovamente il fucile. Il Tar ha infatti accolto l’istanza di precisazione presentata dalla Regioneal decreto che il 3 ottobre aveva sospeso l’attività venatoria su tutto il territorio regionale.Quella che dunque al momento è vietata è la

Torinotoday.it - In Piemonte i cacciatori tornano a sparare: annullata la sospensione della caccia

In piemonte i cacciatori tornano a sparare: annullata la sospensione della caccia - In piemonte i cacciatori possono imbracciare nuovamente il fucile. Il Tar ha infatti accolto l’istanza di precisazione presentata dalla Regione piemonte al decreto che il 3 ottobre aveva sospeso ... (torinotoday.it)

Al via la prima edizione del Salone del Pane - Questo è molto altro sarà il primo Salone del Pane, in programma sabato 12 (dalle 12.30 e le 20) e domenica 13 ottobre (dalle 10 alle 20) presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, in occasione della ... (fooday.it)

Castagna, il gioiello dell’autunno: dieci ristoranti dove mangiarla in piemonte, Valle d’Aosta e Liguria - La prosa di Giovanni Pascoli lo definì come l’italico albero del pane. Non aveva torto, dato che i frutti del castagno sono stati, nel corso dei secoli, un irrinunciabile baluardo contro la fame. Inte ... (repubblica.it)