Germania, la Scuola di Berlino punto di riferimento per la comunità italiana (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Scuola di Berlino, Finow Schule, diventata nel tempo un punto di riferimento per la comunità italiana, compie 55 anni come Scuola elementare e 30 come Scuola statale europea. Fondata nel 1969, questa Scuola situata a Schöneberg, è diventata un punto di riferimento per l'educazione bilingue italo-tedesca a Berlino perchè combina la cultura e la lingua italiana e tedesca. I bambini cominciano il loro percorso a 6 anni e frequentano la Scuola fino ai 12 anni, con un curriculum che equamente ripartisce le ore di lezione tra italiano e tedesco e introduce l'inglese a partire dalla quinta classe. L'ambasciata d'Italia a Berlino ha volute celebrare con una cerimonia l'anniversario.

