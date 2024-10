Enzo Paolo Turchi litiga con Carmen Russo e confessa crisi al GF (Di lunedì 7 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi voleva abbandonare Grande Fratello dopo un momento di confronto intenso con la moglie Carmen Russo. Alla fine ha deciso di fare dietrofront. La crisi, che ha colto di sorpresa sia i telespettatori che i compagni di gioco, ha radici più profonde di quanto non si pensasse, e le parole rivelatrici del coreografo hanno fatto emergere il malessere accumulato negli ultimi mesi. Durante la puntata del GF, un Enzo Paolo visibilmente provato ha espresso con chiarezza la sua volontà di lasciare il programma, nonostante le rassicurazioni e l'affetto dimostrato dalla moglie. "Io devo tornare a casa con te, io non sono Superman", ha dichiarato con voce rotta dall'emozione, lasciando intendere che l'esperienza all'interno della Casa è stata molto più dura del previsto. Tvpertutti.it - Enzo Paolo Turchi litiga con Carmen Russo e confessa crisi al GF Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)voleva abbandonare Grande Fratello dopo un momento di confronto intenso con la moglie. Alla fine ha deciso di fare dietrofront. La, che ha colto di sorpresa sia i telespettatori che i compagni di gioco, ha radici più profonde di quanto non si pensasse, e le parole rivelatrici del coreografo hanno fatto emergere il malessere accumulato negli ultimi mesi. Durante la puntata del GF, unvisibilmente provato ha espresso con chiarezza la sua volontà di lasciare il programma, nonostante le rassicurazioni e l'affetto dimostrato dalla moglie. "Io devo tornare a casa con te, io non sono Superman", ha dichiarato con voce rotta dall'emozione, lasciando intendere che l'esperienza all'interno della Casa è stata molto più dura del previsto.

