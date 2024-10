Drammatica lite in famiglia in provincia di Latina: 44enne ferito salvato dai Carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, una lite familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Aprilia, chiamati dai residenti che avevano segnalato una situazione di forte tensione in un’abitazione della città. La chiamata di emergenza è giunta al 112, descrivendo una lite particolarmente accesa, e i militari in servizio perlustrativo si sono precipitati sul posto per verificare quanto stava accadendo. L’uomo in stato di ebbrezza e la ferita autoinflitta All’arrivo presso l’abitazione, i Carabinieri si sono trovati di fronte a un uomo di 44 anni, di nazionalità tunisina, che mostrava evidenti segni di intossicazione alcolica. La situazione si è rivelata immediatamente critica quando i militari hanno notato una profonda ferita sull’avambraccio sinistro dell’uomo, da cui fuoriusciva una quantità significativa di sangue. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, unafamiliare ha richiesto l’intervento deidi Aprilia, chiamati dai residenti che avevano segnalato una situazione di forte tensione in un’abitazione della città. La chiamata di emergenza è giunta al 112, descrivendo unaparticolarmente accesa, e i militari in servizio perlustrativo si sono precipitati sul posto per verificare quanto stava accadendo. L’uomo in stato di ebbrezza e la ferita autoinflitta All’arrivo presso l’abitazione, isi sono trovati di fronte a un uomo di 44 anni, di nazionalità tunisina, che mostrava evidenti segni di intossicazione alcolica. La situazione si è rivelata immediatamente critica quando i militari hanno notato una profonda ferita sull’avambraccio sinistro dell’uomo, da cui fuoriusciva una quantità significativa di sangue.

