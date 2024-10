Don Luigi Ciotti torna in Trentino: “Dobbiamo liberare il nostro paese dalle situazioni che non portano libertà” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre alle 18, don Luigi Ciotti – fondatore di "Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie" – sarà a Castello Tesino (TN), nell’omonimo teatro cinema.L’evento commemorerà l’ottantesimo anniversario del voto alla Madonna che don Silvio Cristofolini fece in paese durante la Trentotoday.it - Don Luigi Ciotti torna in Trentino: “Dobbiamo liberare il nostro paese dalle situazioni che non portano libertà” Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre alle 18, don– fondatore di "Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie" – sarà a Castello Tesino (TN), nell’omonimo teatro cinema.L’evento commemorerà l’ottantesimo anniversario del voto alla Madonna che don Silvio Cristofolini fece indurante la

Don Luigi Ciotti al liceo Gonzaga per raccontare l’impegno civile - Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, sarà ospite, giovedì 26 settembre dalle ore 9, nell'aula magna dell’Istituto scolastico “Isabella Gonzaga” a Chieti dove prenderà avvio il progetto educativo e formativo per le scuole per l’anno 2024-2025 dal titolo “Raccontare l’impegno civile”. (Chietitoday.it)

Don Luigi Ciotti al bene confiscato di Maiano per il raduno giovani di Libera - Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori e attività sportive. Nel pomeriggio è prevista un’iniziativa pubblica presso il luogo della strage di Castel Volturno – via Domiziana, km 43 – alla presenza dei familiari delle vittime innocenti delle mafie. Un ... (Casertanotizie.com)

A Quarrata una ‘Marcia per la giustizia’ dedicata ai giovani : c’è don Luigi Ciotti - “Voglio ringraziare Tommaso e tutti gli amici della Marcia per aver continuato l’eredita? di Antonio – commenta il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – L’appuntamento con la Marcia rappresenta un momento importante per tenere alta l’attenzione non solo sul tema della pace, ma anche su tanti ... (Corrieretoscano.it)