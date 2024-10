Ilnapolista.it - Deschamps: «Mbappé non vuole andare contro il Real, non ho voluto metterlo in difficoltà»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Didiernon ha tenuto la conferenza stampa in vista dei match della FranciaIsraele e Belgio di Nations League, ma ha parlato ai canali ufficiali della nazionale. Oltre a Griezmann, ritiratosi dalla nazionale, grande assente sarà Kylian, che ha preferito rimanere a Madrid per smaltire un infortunio al bicipite.: «nonil, non hoin» L’allenatore campione del mondo nel 2018 ha parlato in particolare del ruolo di capitano: «Ci sto pensando. Ma, come faccio ogni volta, l’importante è parlarne con i giocatori che potrebbero essere interessati. Ovviamente, l’assenza di Kylian, il capitano, e Griezmann, che era vice-capitano, complica un po’ la scelta. Deve essere qualcuno che voglia assumersi questa responsabilità in questo momento, senza modificare il loro comportamento in campo, o le prestazioni.