Classifica dei più ricchi di ottobre 2024: Zuckerberg sorpassa Bezos (Di lunedì 7 ottobre 2024) Colpi di scena nella Classifica degli uomini più ricchi del mondo per il mese di ottobre 2024. Zuckember si conferma in testa a tutti i suoi colleghi, ma lascia indietro Bezos inaspettatamente. Ecco tutti i dettagli. Mark Zuckerberg ha superato Jeff Bezos nella Classifica dei miliardari più ricchi del mondo, secondo gli ultimi aggiornamenti di ottobre 2024. Ora, l'unico che lo precede è Elon Musk, saldamente in cima alla lista con un patrimonio che continua a crescere grazie alle sue attività spaziali e tecnologiche. Gli uomini più ricchi del mondo, foto Ansa – VelvetMag Zuckerberg in ascesa tra i più ricchi del mondo Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, ha visto una crescita vertiginosa del suo patrimonio personale nel 2024, raggiungendo e superando Jeff Bezos.

