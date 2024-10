Bambina di 8 anni si sente male a scuola: muore in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brescia - Una Bambina di otto anni, affetta da grave patologia ematologica fin dalla nascita, è morta dopo aver accusato giovedì scorso un malore a scuola. Frequentava la seconda elementare nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Bresciaoggi, scattati i soccorsi, la piccola è stata trasferita all'ospedale Civile di Brescia nel reparto di Rianimazione pediatrica, seguita dagli specialisti di Oncologia ematologica. Le sue condizioni sono peggiorate, fino alla morte, avvenuta ieri all'alba. La Bambina un anno fa era stata sottoposta al trapianto di midollo. Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brescia - Unadi otto, affetta da grave patologia ematologica fin dalla nascita, è morta dopo aver accusato giovedì scorso un malore a. Frequentava la seconda elementare nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Bresciaoggi, scattati i soccorsi, la piccola è stata trasferita all'Civile di Brescia nel reparto di Rianimazione pediatrica, seguita dagli specialisti di Oncologia ematologica. Le sue condizioni sono peggiorate, fino alla morte, avvenuta ieri all'alba. Laun anno fa era stata sottoposta al trapianto di midollo.

