Aggredito per non aver pagato un parcheggio, arrestato a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto

Aggredito per non aver pagato un parcheggio. La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un uomo, gravemente indiziato dei reati di estorsione e lesioni aggravate nei confronti di un 73enne. L'indagato, nel quartiere di Pastena, avrebbe chiesto insistentemente del denaro per un parcheggio e al rifiuto dell'uomo, lo avrebbe Aggredito con calci e pugni per poi allontanarsi e fare ritorno con una bottiglia di vetro per continuare ad aggredirlo, colpendolo anche al volto.

