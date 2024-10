AEW: Ancora incerti i tempi di recupero di Killswitch dopo la brutta polmonite (Di lunedì 7 ottobre 2024) Killswitch è fermo da qualche tempo a causa di una polmonite e che non ha Ancora smaltito. Lo scorso 27 settembre è stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato nella sua abitazione. Gli venne riscontrata una polmonite bilaterale, ma fortunatamente sono stati scongiurati danni permanenti ai polmoni dopo l’iniziale preoccupazione. L’ex TNT Champion è tutt’oggi in convalescenza e le ultime notizie parlando di tempi Ancora incerti per il ritorno sul ring. Deve Ancora usare l’ossigeno Durante una sessione di Q&A Sean Sapp di Fightful Select ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute di Killswitch fermo a causa di una brutta polmonite che lo ha colpito. Il wrestler, dopo il ricovero in ospedale di fine settembre, è ora a casa ma Ancora convalescente. Zonawrestling.net - AEW: Ancora incerti i tempi di recupero di Killswitch dopo la brutta polmonite Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)è fermo da qualche tempo a causa di unae che non hasmaltito. Lo scorso 27 settembre è stato ricoverato in ospedaleessere collassato nella sua abitazione. Gli venne riscontrata unabilaterale, ma fortunatamente sono stati scongiurati danni permanenti ai polmonil’iniziale preoccupazione. L’ex TNT Champion è tutt’oggi in convalescenza e le ultime notizie parlando diper il ritorno sul ring. Deveusare l’ossigeno Durante una sessione di Q&A Sean Sapp di Fightful Select ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute difermo a causa di unache lo ha colpito. Il wrestler,il ricovero in ospedale di fine settembre, è ora a casa maconvalescente.

