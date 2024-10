Volley Michieletto trascina Trento alla vittoria in Superlega Perugia si salva al tie-break Milano stende Civitanova

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha regolato Taranto dominando i primi due parziali e imponendosi ai vantaggi nella terza frazione, vincendo per 3-0 sotto i colpi di Alessandro(17 punti, 3 muri), Flavio Gualberto (11, 3 muri) e Gabi Garcia (12), 9 punti per Daniele Lavia. Ai pugliesi non sono bastati i dodici punti a testa di Andrea Santangelo e Brodie Hofer.l’ha spuntata al tie-sul campo di Padova, dopo essersi trovata sotto per 1-2 e sul 24-24 nel quarto set. Are i Campioni d’Italia sono stati Yuki Ishikawa (16 punti), Kamil Semeniuk (14) e Agustin Loser (14) sotto la regia di Simone Giannelli (8 punti), bravi ad avere uno scatto migliore rispetto a Veljko Masulovic (22 punti), Marko Sedlacek (13) e Luca Porro (12). (Oasport)